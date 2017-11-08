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Від сьогодні пісень українською мовою на радіо стане ще більше

Єва Корнійчук

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В Україні сьогодні починається наступний етап впровадження законопроекту про квоти україномовних пісень та передач на радіо. Про це свідчать перехідні положення закону № 1421-VIII “Про внесення змін до деяких законів України щодо частки музичних творів державною мовою у програмах телерадіоорганізацій” набрав чинності у вівторок, 8 листопада, передає 112.

Так, з 8 листопада поточного року частка пісень на радіо державною мовою має складати 30%, а не 25%. Йдеться про відсоток від загального обсягу пісень протягом доби, а також від творів в ефірі з 7:00 до 14:00, а також у проміжку часу 15:00 – 22:00.

Окрім того, відсьогодні частка передач, в тому числі новинно-аналітичних блоків чи розважальних, має скласти щонайменше 55% (раніше квота складала 50%).

Нагадаємо, 16 червня 2016 року народні депутати проголосували за квоти в українському радіоефірі. Згідно із прийнятими нормами, не менше 35% мають звучати державною мовою.

 

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