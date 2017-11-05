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Поліція відхрестилася від облав на призовників у Львові

Андрій Котенський

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Поліція не допомагала військовим комісаріатам в облаві призовників у Львові, а заяви про примусову мобілізація – нісенітниця. Про це заявив голова Нацполіції України Сергій Князєв, передає кореспондент Львівського порталу.

За словами С. Князева, поліція ніколи не втручається у справи збройних сил.

«Нерозумні військкоми пишуть, що начебто з допомогою поліції проводять набір до армії. У Львові піднялася паніка: поліціянти влаштовують облави, забирають хлопців до армії, не дозволяючи навіть філіжанку кави допити, а якщо серйозно, подібні заяви – це ворожа провокація. Поліція ніколи не втручається у справи збройних сил. І тому подібні заяви не відповідають дійсності», – наголосив він.

Водночас керівник Нацполіції України назвав заяви про примусову Мобілізацію в Україні – нісенітницею, та пригадав, що остання мобілізація за участі поліції відбулася під час Другої світової війни у 1941 році.

«Нісенітниця про примусову мобілізацію… Поліція і примусовий призив до армії відбувався в 41 році. Сьогоднішні заяви про нібито примусовий призив до армії – це чистої води провокація, спрямована на дискредитацію дій поліції та всієї правоохоронної системи.», – повідомив він у своєму Фейсбуці.

Як відомо, уночі з п’ятниці на суботу військові влаштували облаву на студентів у провулку Крива Липа у Львові. Військові заявляють, що нікого не затримували, а подробиці озвучать у понеділок на прес-конференції.

Фото ілюстративне

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