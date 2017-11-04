Потужна ДТП із підлітками на Львівщині. Є загиблі

На Львівщині 17-річна водій автомобіля Volkswagen Sharan влаштувала потужну ДТП. У аварії постраждало шестеро молодих людей, із них двоє підлітків померло на місці трагедії. Про це Львівському порталу повідомили у Департаменті із питань цивільного захисту населення ЛОДА.

За даними відомства, ДТП трапилася 3 листопада о 22.45 на автодорозі Львів – Тернопіль біля села Гаї Пустомитівського району. Водій легкового автомобіля Volkswagen Sharan не впоралася з керуванням та з’їхала в кювет. Внаслідок ДТП дві особи загинули та чотири особи із травмами різного ступеня важкості були госпіталізовані до лікарень Львова.

На місці події загинула 17-річна водійка, що проживала в с. Городиславичі Пустомитівського району, а також її 15-річний пасажир, що проживав в с. Миколаїв Пустомитівського району. Тіла загиблих доставили в морг Пустомитівської ЦРЛ.

Ще чотирьох молодих людей віком від 17-ти до 19 років госпіталізували до лікарень. Серед них двоє осіб із села Городославичі Пустомитівського району та по одній особі із села Миколаїв Пустомитівського району та Львова.

Проводиться дослідча перевірка.