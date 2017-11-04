ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині жінка всадила ножа у чоловіка

Омелян Шевчук

|

На Пустомитівщині під час застілля жінка заподіяла ножове поранення господарю помешкання. Потерпілий з тілесними ушкодженнями госпіталізований в хірургічне відділення районної лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у Відділі комунікації поліції Львівської області.

За даними правоохоронців, у Пустомитівське відділення поліції 3 листопада надійшла інформація від медиків про те, що близько 21.00 до них «швидка допомога» доставила 33-річного жителя одного із сіл району. У нього діагностували ножове проникаюче поранення черевної порожнини з пошкодженням печінки та шлунку та госпіталізували у хірургію.

Як з’ясувалося, того вечора в будинку потерпілого гостювали троє односельчан – чоловік та двоє жінок віком від 34 до 41 років. Під час застілля між ними виникла сварка. Поліцейські попередньо встановили, що ножове поранення власнику помешкання заподіяла одна із жінок.

Відкрите кримінальне провадження. Санкція статті передбачає він п’яти до восьми років позбавлення волі.

Проводиться досудове розслідування.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
(Не)легальний ринок праці на Львівщині. Чи реально витягнути тіньові зарплати на світло?
Соломія ГОЛОВІНА
(Не)легальний ринок праці на Львівщині. Чи реально витягнути тіньові зарплати на світло?

В Україні 10 мільйонів людей працюють нелегально. Проблема легалізації праці десятиліттями «мусолиться», але ніяк не вир...

Відвідати 13 країн майже без грошей – міф чи реальність?
Анастасія МОЗГОВА
Відвідати 13 країн майже без грошей – міф чи реальність?

Відвідати 13 країн майже без грошей – не міф. Студенти Політехніки Вадим Найко та Андрій Гурський – досвідчені автостопе...

Замасковані самовисуванці, адмінресурс та агітаційні вояжі чиновників: чим «прославилися» останні вибори в ОТГ на Львівщині?
Соломія ГОЛОВІНА
Замасковані самовисуванці, адмінресурс та агітаційні вояжі чиновників: чим «прославилися» останні вибори в ОТГ на Львівщині?

Днями на Львівщині завершилася четверта хвиля виборів депутатів та голів до восьми територіальних об’єднань області. Зві...

Добротвірська електростанція готується до надійної роботи взимку
Олесь ТЯГАЙ
Добротвірська електростанція готується до надійної роботи взимку

ДТЕК Добротвірська ТЕС активно готується до проходження осінньо-зимового періоду. Впродовж року на станції провели плано...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів