На Львівщині жінка всадила ножа у чоловіка

На Пустомитівщині під час застілля жінка заподіяла ножове поранення господарю помешкання. Потерпілий з тілесними ушкодженнями госпіталізований в хірургічне відділення районної лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у Відділі комунікації поліції Львівської області.

За даними правоохоронців, у Пустомитівське відділення поліції 3 листопада надійшла інформація від медиків про те, що близько 21.00 до них «швидка допомога» доставила 33-річного жителя одного із сіл району. У нього діагностували ножове проникаюче поранення черевної порожнини з пошкодженням печінки та шлунку та госпіталізували у хірургію.

Як з’ясувалося, того вечора в будинку потерпілого гостювали троє односельчан – чоловік та двоє жінок віком від 34 до 41 років. Під час застілля між ними виникла сварка. Поліцейські попередньо встановили, що ножове поранення власнику помешкання заподіяла одна із жінок.

Відкрите кримінальне провадження. Санкція статті передбачає він п’яти до восьми років позбавлення волі.

Проводиться досудове розслідування.