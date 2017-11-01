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Листопад у львівській Ратуші стартував з нових облич

Єва Корнійчук

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Сьогодні, 1 листопада, під час апаратної наради міський голова Андрій Садовий оголосив про ряд кадрових призначень у структурних підрозділах мерії. Зокрема, Олійник Роман Федорович відтепер обіймає посаду директора Львівського комунального ремонтно-аварійного підприємства, Теліпський Юрій Ігорович – директор ЛКП «Агенція ресурсів», Дем’ян Данилюк буде штатним радником міського голови з питань транспорту та інфраструктури.

«Кілька слів про кадрові призначення. Директором Львівського комунального ремонтно-аварійного підприємства призначено Олійника Романа Федоровича. Це структура, яка займається нічними ремонтами. Побажаємо пану Роману успіху і вдалої праці.

Також штатним радником міського голови призначений Дем’ян Данилюк. Він дуже активний в житті нашого міста, працював у міській раді. Дем’ян буде відповідати за питання транспорту, інфраструктури, тому що має велике бажання бути корисним для громади міста Львова. Тому думаю, що він активно включиться в роботу», – сказав міський голова Львова Андрій Садовий.

 

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