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На Яворівщині «Форд» влетів у бетонну споруду: водій автівки загинув

Юлія Шпак

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На Яворівщині «Форд» в’їхав у бетонну споруду. Внаслідок ДТП загинув водій автівки. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 28 жовтня, о 4.10 на автодорозі Львів – Краковець в селі Страдч, Яворівського району.

Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля «Форд Гелексі», 29-річний мешканець Яворівського району, з’їхав з дороги, де транспортний засіб зіткнувся з бетонною спорудою.

Внаслідок отриманих травм водій помер на місці події.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Санкція статті передбачає покарання – від трьох до восьми років позбавлення волі без права керувати транспортними засобами до трьох років або без такого.

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