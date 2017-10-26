Депутати Львова зарезервували 51 гектар міської землі під індустріальний парк

Депутати Львівської міської ради зарезервували землю у промзоні «Сигнівка» під індустріальний парк. За відповідне рішення проголосувало 39 депутатів, передає кореспондент Львівського порталу із сесійної зали.

Прийняття цієї ухвали є підставою для реєстрації речового права на Львівськуміську раду з метою подальшого створення індустріального парку на вул.Північній в промисловій зоні «Сигнівка».

Як зазначила керівниця міського управління земельних ресурсів Ельвіра Колос, мова йде про 51 га.

«Ми завершуємо процедуру формування. Про передачу ділянки під індустріальний парк ще не йде», – уточнила вона.

Як йдеться в прийнятій ухвалі, після проведення відкритого конкурсу з вибору керуючої компанії індустріального парку та погодження всіх умов договору переможцю конкурсу про створення та функціонування індустріального парку погодять надання земельної ділянки площею 51,3805 га на вул.Північній (ділянка 2-1) у промисловій зоні “Сигнівка“ в оренду терміном на 30 років для створення індустріального парку.