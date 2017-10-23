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Вночі на вулиці Шевченка сталася масова бійка

Юлія Шпак

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В неділю, 22 жовтня, у Львові на вулиці Шевченка сталася бійка. Про це повідомила речниця Патурульної поліції Львова Катерина Рибій.

«Надійшов виклик про конфлікт. Прибувши за адресою Шевченка, 386 помітили натовп людей, які бились між собою, вгамувавши бійку, з’ясовували обставини. Як з’ясувалось громадянин йшов додому з сім’єю і собакою на повідку, четверо молодиків сиділи в автомобілі біля магазину. Коли один із них виходив з автівки, то зачепився в повідок. Виникла словесна перепалка. Хлопці викликали підмогу і почалася бійка, внаслідок якої учасники пошкодили вітрове та лобове скло автомобіля. Учасників бійки запросили в Шевченківський відділ поліції», – зазначила вона.

Також у патрульні поліції зазначили, що спостерігачами сутички були кілька десятків осіб, а безпосередньо в бійці брали участь з обох боків семеро людей.

Фото: Ігор Зінкевич

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