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У центрі Львова BMW переїхало школяра

Соломія Григор'єва

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У центрі Львова автомобіль травмував неповнолітнього пішохода. Потерпілий госпіталізований в одну із міських лікарень. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

В Галицький відділ поліції 21 жовтня надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Дорошенка.

Поліцейські попередньо з’ясували, що близько 18.30 водій автомобіля BMW X5, 42-річний львів’янин, здійснив наїзд на 14-річного пішохода. Внаслідок ДТП підліток отримав тілесні ушкодження і був госпіталізований у лікарню з переломом ноги.

Правоохоронці встановлюють обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Фото: Варта-1

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