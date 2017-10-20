В рамках Grand Prix Lviv Half Marathon 2017 у Львові відбудеться сімейний забіг

29 жовтня в рамках півмарафону Grand Prix Lviv Half Marathon 2017 відбудеться перший у Львові сімейний забіг Family Run. Дистанція – 2 км. Про це Львівському порталу повідомили організатор заходу.

Сімейні забіги – це чудова традиція бігової ліги Run Ukraine Running League, завершальний етап якої відбудеться саме у Львові. Такий формат стартів вже відбувався у Києві, Одесі та Дніпрі, зібравши шанувальників активного сімейного дозвілля.

«Підкорити дистанцію Family Run здатен кожен, адже жодних вікових обмежень не існує. Батьки можуть бігти з малюками на руках, чи везти малечу у візочках. Головне – це атмосфера єднання та взаємодопомоги, відчуття великої сімейної справи та насолода від спільно проведеного часу. Ніщо не об’днує родину краще, ніж спільне захоплення, а вранішня пробіжка мальовничим містом, коли батьки є справжнім прикладом та підтримкою для своїх дітей, легко може перетворитися на гарну сімейну традицію», – повідомляють організатори.

Окрім того, найменші спортсмени зможуть спробувати свої сили на дитачих дистанціях Grand Prix Lviv Half Marathon 2017: 100 м, 500 м або 1000 м. Для участі важливо завчасно зареєструватися на офіційному сайті lvivhalfmarathon.org.