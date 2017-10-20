«До чотирилапих, як до себе»: школярів Львова запрошують взяти участь у конкурсі малюнків

Сьогодні, 20 жовтня, у Львові розпочинається міський конкурс шкільних малюнків під назвою «До чотирилапих, як до себе». Роботи прийматимуть до 3 листопада. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Так учасники допоможуть притулку для собак «Милосердя»: малюнки надрукують на поштівках і календарях, кошти від продажу яких стануть пожертвою на потреби його мешканців.

У такий спосіб актуалізують проблему безпритульних тварин у Львові і допоможуть чотирилапим, які не мають сім’ї. Ця ініціатива покликана привернути увагу мешканців до прав тварин і сприяє вихованню відповідального ставлення до тих, кого приручили.

Учасниками конкурсу можуть стати школярі 7-8 класів, які у 2016-2017 навчальному році займалися або цьогоріч займатимуться за освітньою програмою «Маленький принц. Львів, що любить тварин».

Конкурсні роботи мають стосуватися теми відповідального ставлення до домашніх тварин.

Малюнок має бути виконаний на аркуші формату А3.

До кожної роботи потрібно додати анкету формату А4, що має містити:

– назву роботи

– зазначення техніки виконання

– прізвище, повне ім’я та вік автора

– клас та назву освітнього закладу

– пункт про наявність в учасника домашньої тварини із її породою та кличкою.

Конкурс проводять компанія «Кормотех», притулок для собак «Милосердя», ЛКП «Лев» та мережа ветеринарних клінік «Eurovet» за підтримки Навчально-методичного центру освіти Львова.

Один учасник може подати на конкурс не більш як три роботи. Малюнки приймають до 3 листопада за адресою: львівський офіс компанії «Кормотех», вул. Стрийська, 33, ІІ поверх, м. Львів, 79026. Роботи можна надіслати поштою або кур’єрською службою.

Журі обере переможців до 12 листопада: на них чекають подарунки. Усі учасники конкурсу отримають пам’ятні сувеніри.

Довідка

«Маленький принц. Львів, що любить тварин» – інноваційний освітній проект, який вчить гуманного поводження з чотирилапими. Програма розкриває теми добробуту та гармонічного співіснування з тваринами, відповідальності та жорстокості людей щодо них. Курс вчить поважати домашніх тварин і розуміти їхні потреби. Базується на досвіді Великобританії. У Львові курс започаткували у 2016 році. Проект інтегрований у шкільну програму. Чотири уроки у межах курсу зоології та одне виїзне заняття на ЛКП «Лев» проводять для усіх семикласників. Це спільна ініціатива компанії Kormotech і департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради. Партнерами проекту є онлайн-академія гуманної освіти, фонд Dog Trust та ЛКП «Лев».

Притулок для бездомних собак «Милосердя» – благодійна установа Львівського товариства захисту тварин, яка існує за внески членів організації, пожертви доброчинців і кошти, виділені міською владою. Розташований у смт. Брюховичі. Заснований у 1992 році за підтримки Міжнародного фонду захисту тварин. У притулку постійно живуть близько 250 собак. Щороку вдається влаштувати близько 30-40 вихованців.