У Мостиськах авто збило пішохода: жінку забрали у хірургічне відділення

У місті Мостиська в автопригоді постраждала жінка-пішохід. Її госпіталізували в хірургічне відділення. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 18 жовтня о 20.30 на автодорозі Львів – Шегині на вулиці Грушевського у місті Мостиська.

Як встановили поліцейські, водій автомобіля «Opel Agila», 53-річний мешканець Мостиського району, скоїв наїзд на пішохода, 48-річну жительку міста Мостиська.

Внаслідок автопригоди жінка отримала тілесні ушкодження і з діагнозом «закрита черепно-мозкова травма, забійно-рвані рани волосистої частини голови та лівого вуха, множинні переломи ребер зліва та перелом сідничної кістки» була госпіталізована в хірургічне відділення.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін.