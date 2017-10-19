ОСТАННІ НОВИНИ

У Мостиськах авто збило пішохода: жінку забрали у хірургічне відділення

Дарина Смеречанська

|

У місті Мостиська в автопригоді постраждала жінка-пішохід. Її госпіталізували в хірургічне відділення. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 18 жовтня о 20.30 на автодорозі Львів – Шегині на вулиці Грушевського у місті Мостиська.

Як встановили поліцейські, водій автомобіля «Opel Agila», 53-річний мешканець Мостиського району, скоїв наїзд на пішохода, 48-річну жительку міста Мостиська.

Внаслідок автопригоди жінка отримала тілесні ушкодження і з діагнозом «закрита черепно-мозкова травма, забійно-рвані рани волосистої частини голови та лівого вуха, множинні переломи ребер зліва та перелом сідничної кістки» була госпіталізована в хірургічне відділення.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Де ночуватимеш, студенте?
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Де ночуватимеш, студенте?

У місті Лева діє 21 вищий навчальний заклад, де навчаються тисячі студентів. Більшість з них не є львів’янами. Очевидно,...

Чи стануть АТОвці заручниками земельних аферистів?
Соломія ГОЛОВІНА
Чи стануть АТОвці заручниками земельних аферистів?

Земельна сфера нині настільки погрузла у корупції, що між ними фактично можна ставити знак «дорівнює». Втім нині цю ситу...

Місце щасливих ведмедів. На Львівщині офіційно відкрили притулок для бурих ведмедів «Домажир»
Катерина РОДАК
Місце щасливих ведмедів. На Львівщині офіційно відкрили притулок для бурих ведмедів «Домажир»

В Україні проживає близько 300 бурих ведмедів, на Львівщині їх є приблизно 40. А ще близько двох сотень ведмедів в Украї...

Небезпечний транспорт: у Львові більше 250 маршруток їздить нелегально
Олесь Тягай
Небезпечний транспорт: у Львові більше 250 маршруток їздить нелегально

Двох львівських перевізників, які обслуговують понад 20 міських маршрутів, суд позбавив права на перевезення пасажирів. ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів