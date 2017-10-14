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На вулиці Шевченка автомобіль збив пішохода: постраждалого забрали у реанімацію

Дарина Смеречанська

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У Львові на вулиці Шевченка у Львові пішохід потрапив під колеса автомобіля. Потерпілий госпіталізований в реанімаційне відділення однієї із львівських лікарень. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

В Шевченківський відділ поліції 13 жовтня надійшло повідомлення про те, що на вулиці Шевченка сталося ДТП, внаслідок якого пішохід отримав тілесні ушкодження.

Попередньо поліцейські встановили, що водій автомобіля «Фольксваген Пасат», 50-річний львів’янин, вчинив наїзд на 51-річного місцевого мешканця. Травмований чоловік був доставлений до лікарні. Медики виявили у нього відкриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, закритий перелом тім’яної кістки та гомілки.

Нараз з’ясовуються обставини ДТП. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Фото: Варта 1

 

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