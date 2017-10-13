Укрзалізниця гальмує ремонт доріг на Львівщині

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян на Львівщині проводить інспекцію ходу виконання ремонтних робіт доріг державного значення, передає кореспондент Львівського порталу із місця події.

Під час огляду автодороги Т 14-19 Миколаїв – Жидачів – Калуш стало відомо, що «Укрзалізниця» несвоєчасно доставляє матеріали, які потрібні для ремонту.

Зокрема, заступник начальника управління інфраструктури та дорожнього господарства ЛОДА Микола Одиноцький повідомив, що цьогоріч на виконання робіт передбачені кошти із перевиконання митних зборів у 2017 році. Зокрема, на ремонт автодороги Миколаїв – Жидачів – Калуш (48.5 км), виділять 111 мільйонів гривень.

«Ці кошти освоюватимуть на ремонт першої ділянки дороги, яка пролягає у Миколаївському районі» – повідомив чиновник.

Також він додав, що зараз є дефіцит матеріалу, через несвоєчасне підвезення сипучих матеріалів залізницею.

Водночас Микола Одиноцький розповів, що за виділені кошти цього року буде відремонтовано 10 км дороги. Решту заплановано завершити у наступному році.

Як відомо, ця дорога є найкоротшим шляхом, який сполучає Миколаїв із Калушом. Ремонтні роботи виконує компанія «Онур». За даними підрядника, вже зараз освоєно всього біля 25 млн грн.

У рамках офіційного візиту міністра на Львівщину також відбудеться огляд ремонту автодороги Т14-02 Східниця-Пісочна, протяжністю 52,5 км. Ця дорога є головним сполученням, що веде до курортних Трускавця, Борислава та Східниці. Ремонтні роботи виконує підрядна організація ТзОВ «Автомагістраль-Південь».