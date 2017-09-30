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На Львівщині іномарка злетіла у кювет та перевернулася: загинув пасажир автівки

Вероніка Рой

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На Львівщині перекинувся автомобіль «Міцубісі Ланцер». Внаслідок ДТП пасажир іномарки загинув, а водій транспортного засобу отримав тілесні ушкодження і госпіталізований. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

В Жовківське відділення поліції 29 вересня надійшло повідомлення про те, що близько 00.20 у селі Мервичі сталася дорожньо-транспортна пригода.

Попередньо встановлено, що водій автомобіля «Міцубісі Ланцер», 33-річний житель району, не впорався з керуванням, внаслідок чого транспортний засіб з’їхав у кювет та перекинувся. Пасажир іномарки, 36-річний мешканець Жовківщини, від отриманих травм помер на місці події. У водія, доставленого до районної лікарні, медики діагностували закриту черепно-мозкову травму та перелом тазу.

Працівники поліції встановлюють обставини події, призначено низку експертиз. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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