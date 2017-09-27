На Львівщині затвердили план заходів із недопущення поширення африканської чуми свиней

Сьогодні, 27 вересня, відбулося засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Львівській облдержадміністрації та обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо заходів локалізації та ліквідації осередку африканської чуми свиней в селі Грозьово Старосамбірського району. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Комісіями ухвалено рішення про створення 3-кілометрової зони захисту навколо епізоотичного осередку – території, що оточує неблагополучний пункт Грозьове Старосамбірського району та з південно-східної сторони частини с. Дністрик Старосамбірського район. А також 10-кілометрову зону спостереження від зовнішньої межі зони захисту куди входять території сіл: с. Плоске, с. Мшанець, с. Дністрик, с. Виків, с. Бабина та с. Головецько Старосамбірського району.

Спеціалісти Держпродспоживслужби разом із Нацполіцією цілодобово контролюватимуть автошляхи, а на території лісогосподарствв Старосамбірському районі проведуть пошукові роботи з виявлення носіїв інфекції серед диких кабанів та їх депопуляції.

За підсумками засідання комісії затвердили план заходів із недопущення розповсюдження та ліквідації захворюваності на АЧС та ухвалили рішення про виділення з резервного фонду коштів для відшкодування знищених свиней в зоні осередку АЧС.

Як повідомляв Львівський портал, в особистому селянському господарстві в селі Грозьово Старосамбірського району виявили перший спалах захворювання африканської чуми свиней.