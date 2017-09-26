На Львівщині змагаються найкращі собаки-прикордонники

На базі Кінологічного навчального центру Держприкордонслужби, що у Великих Мостах на Львівщині, розпочалися змагання серед прикордонників-кінологів зі всієї України. Про це Львівському порталу повідомили у Держприкордонслужбі України.



Впродовж трьох днів прикордонники зі службовими собаками змагатимуться за першість з пошуку наркотиків, вибухових речовин, зброї та цигарок. Також виборюватимуть звання найкращого серед інспекторів-кінологів із розшуковими собаками.

В перший день прикордонники-кінологи разом зі своїми чотирилапими помічниками проходили випробовування з пошуку зброї, вибухівки, наркотичних речовин та сигарет у транспортних засобах.



Участь у змаганнях приймають інспектори-кінологи зі службовими собаками п’яти регіональних управлінь Державної прикордонної служби України та Кінологічного навчального центру.