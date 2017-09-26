ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині змагаються найкращі собаки-прикордонники

Катерина Родак

|

На базі Кінологічного навчального центру Держприкордонслужби, що у Великих Мостах на Львівщині, розпочалися змагання серед прикордонників-кінологів зі всієї України.  Про це Львівському порталу повідомили у Держприкордонслужбі України.


Впродовж трьох днів прикордонники зі службовими собаками змагатимуться за першість з пошуку наркотиків, вибухових речовин, зброї та цигарок. Також виборюватимуть звання найкращого серед інспекторів-кінологів із розшуковими собаками.
В перший день прикордонники-кінологи разом зі своїми чотирилапими помічниками проходили випробовування з пошуку зброї, вибухівки, наркотичних речовин та сигарет у транспортних засобах.


Участь у змаганнях приймають інспектори-кінологи зі службовими собаками п’яти регіональних управлінь Державної прикордонної служби України та Кінологічного навчального центру.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Життя у смужечку: що чекає на приміщення та клієнтів найстарішої львівської буцегарні?
Катерина РОДАК
Життя у смужечку: що чекає на приміщення та клієнтів найстарішої львівської буцегарні?

Найстаріша львівська тюрма – відома в народі як «Бригідки» – з жахаючим минулим, де свого часу, чого гріха таїти, карбув...

Державна мова: право чи обов’язок
Ярослав Лесюк, Володимир Шаповал
Державна мова: право чи обов’язок

Час припинити культивування комплексу мовної меншовартості Тема української мови та її функціонування в координат...

Ініціативні мешканці Добротвора та Камянко-Бузького району виграли більше 1 млн грн
Олесь ТЯГАЙ
Ініціативні мешканці Добротвора та Камянко-Бузького району виграли більше 1 млн грн

Компанія ДТЕК вже п’ятий рік організовує конкурс мікропроектів «Громада своїми руками», у якому ініціативні мешканці  се...

Недооцінені чемпіони: хто вони – львівські веслярі-дракони?
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Недооцінені чемпіони: хто вони – львівські веслярі-дракони?

До рідного Львова повернулися тріумфатори командного чемпіонаті світу із веслування на човнах дракон. Львівські «Отамани...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів