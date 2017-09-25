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У Львові АТОвців вчитимуть бути підприємцями

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Міжнародна консалтингова компанія International consulting company «Novar» з 1 жовтня 2017 року розпочинаєреалізацію пілотного проекту – безкоштовних курсів із залученням вітчизняних та іноземних фахівців для ветеранів АТО. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

Серед фахівців, яких організатори планують залучатимуть до участі в цих курсах, є підприємці, банкіри, працівники IT-сфери, співробітники органів державної влади.

«Знання, які військовослужбовці отримають під час проходження курсів, дозволять їм розпочати власну справу та повернутись до умов мирного життя. Заняття проводять спеціалісти Міжнародної консалтингової компанії «NOVAR», веб-студії, «IT-Kitchen», агенції-курсів просування «BeVisible», рекламної агенції «Rodemna advertising online» (Польща)», – кажуть організатори.

Детальніше ознайомитися з програмою курсів, а також подати заявку на участь, можна тут:  http://course.iccnovar.com/.

 

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