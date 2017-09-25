Невідомі забили до смерті голову правління «Київобленерго»

24 вересня, близько 20-ї години, у селі Білогородка Києво-Святошинського району невідомі особи напали на будинок голови правління ПрАТ «Київобленерго». Зловмисники нанесли тілесні ушкодження господарю і його дружині. Від отриманих травм чоловік помер. На місці працює слідчо-оперативна. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Національної поліції Львівщини. Про це Львівському порталу повідомили у Департаменті комунікації Національної поліції України.

На даний час вже встановлено, що група невідомих осіб проникла через паркан на подвір’я будинку потерпілого. Зловмисники напали на господаря, затягнули до будинку, де зв’язали чоловіка та його дружину. Після цього нападники почали бити подружжя, вимагаючи їх зізнатися, де знаходиться сейф.

Не отримавши інформації, зловмисники взяли близько 15 тисяч гривень, які знаходились на видному місці, зняли з жінки золоту каблучку, а господаря перетягнули до іншої кімнати. Там у подальшому його тіло без ознак життя знайшли поліцейські.

Після того, як жінка змогла звільнитися, вона викликала поліцію та швидку допомогу.

На місце події одразу прибули група реагування патрульної поліції Києво-Святошинського відділу поліції, слідчо-оперативна група Головного управління поліції столичної області, кінологічна служба, криміналістична лабораторія.

Начальник поліції Київщини Дмитро Ценов повідомив, що поліцейські та співробітники криміналістичної лабораторії відпрацювали місце пригоди.

«Всі виявлені ознаки вказують на те, що зловмисники не мали наміру вбивати господаря, а вчинили злочин з метою заволодіння майном. З місця події нападники викрали ювелірні вироби і незначну кількість грошей», – зазначив Дмитро Ценов.

Тіло загиблого чоловіка направлено на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причин смерті. За даним фактом відкрито кримінальне.

На сайті «Київобленерго» повідомляється, що вчора, трагічно загинув Голова Правління ПрАТ «Київобленерго» Іван Олексійович Поливяний.