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Епопея із придбанням житла для легендарної зв’язкової Шухевича. У Садового проведуть експертизу вартості

Соломія Головіна

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Сьогодні, 22 вересня, під час засідання виконавчого комітету Львівської міської ради прийняли рішення виділити кошти на експертизу вартості придбання житла для зв’язкової Шухевича Ольги Ільків. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Власне, члени виконкому погодили видатки департаменту житлового господарства на експертизу вартості придбання житла для зв’язкової Шухевича Ольги  Ільків у розмірі 1 тис. грн.

Як повідомляв Львівський портал, влада «купує» квартиру у Львові легендарній зв’язковій Шухевича ось уже другий рік. 13 вересня 2016 року Львівська облрада виділила 400 тисяч на купівлю житла зв’язковій Романа Шухевича Ольга Ільків. 27 квітня цього року депутати Львівської міськради виділили 400 тисяч гривень на співфінансування купівлі квартири.

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