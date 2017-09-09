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Відео вибуху авто Тимура Махаурі

Андрій Котенський,

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У мережі з’явилося відео моменту вибуху автомобіля в центрі Києва, у якому загинув Тимур Махаурі.

Також стало відомо, шо у автомобілі Тимура Махаурі, який підірвали поблизу «Арена Сіті», імовірно була модель Наталія Кошель. За даними 24 каналу, жінка неодноразово знімалась у різноманітних рекламних показах. Однак що вона робила в автомобілі загиблого Махаурі – невідомо. При цьому є інформація, що після вибуху на місце події приїхав її чоловік, який і супроводжував жінку до лікарні, куди її госпіталізували у важкому стані.

Водночас життя дитини, яка також перебувала у салоні підірваного авто, не є під загрозою, серйозних травм у неї немає.

Прес-служба СБУ повідомила, що Алі Тімаєв, відомий як Тімур Махаурі, всіма можливими засобами боровся з «путінським» режимом, був особистим ворогом глави Чечні Рамзана Кадирова.

 

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