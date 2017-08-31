У СБУ повідомили про два замахи на життя Порошенка

Служба безпеки України розслідує 2 кримінальні провадження за фактами можливого замаху на життя президента Петра Порошенка. Про це йдеться у відповіді СБУ на запит “Українських Новин“.

Згідно з відповіддю, в провадженні СБУ перебувають 2 провадження за статтею 112 Кримінального кодексу за фактом можливого посягання на життя глави держави.

Більше жодних деталей не повідомляється.

Як відомо, раніше ЗМІ з посиланням на джерело повідомляли, що в день візиту Порошенка до Харківської області, був дзвінок до чергової частини управління між 11-ю і 12-ю годинами за допомогою IP-телефонії. Механічний голос, що нагадує жіночий, сказав, що на президента буде скоєно замах під час його візиту до Харківської області. у зв’язку з дзвінком були скориговані деякі організаційні моменти візиту.

За цим фактом було розпочато кримінальне провадження за ст. 112 (замах на життя державного діяча) КК України. Правоохоронці проводять пошукові заходи, щоб знайти і встановити того, хто скоїв дзвінок.