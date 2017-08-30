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Юрій Винничук: «Ті, кого ми вибираємо до ЛМР, в маршрутках не їздять. А ми що – приречені на ці гроби на колесах?»

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Відомий український письменник Юрій Винничук про «транспортне пекло» у Львові і бездіяльність міської влади у вирішенні цієї проблеми:

«Львівська міська рада – це банда садистів. Скільки років вони нас мучать проблемами транспорту. Це просто не вкладається в голову. Туристичне місто! А ми що – приречені на ці гроби на колесах? Невже не можна взяти кредит і закупити автобуси?

Сьогодні пополудні маршрутка 36а з Винників до Львова загорілася. Але родзинка не в цьому. Бо це ж буденна річ — дим собі валить, а ми собі їдемо. А в тому, що водій не мав вогнегасника. Люди з маршрутки повиходили. Водій витяг відро з водою і почав гасити. Так гасив, що дим перейшов плавно на вогонь. Добре, що їхали хлопаки на автах і спинилися та почали гасити.

На Підвальній теж пополудні в маршрутки відвалилося колесо.
Це все на моїх очах.

Проблема в тому, що ті, кого ми вибираємо, в маршрутках не їздять. Їм насрати на нас, на наші проблеми. Кілька років тому ці ідоти влаштували транспортну реформу, після якої настав колапс, страшні черги на зупинках і переповнені маршрутки.
А їм по цимбалах. У них вічне свято пампуха.
Бодай вам ті пампухи назад цілими вилізли»

Фото: zbruc.eu

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