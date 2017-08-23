На Турківщині провели в останню путь воїна АТО Василя Гунзу

Сьогодні, 23 серпня, учасника АТО Василя Гунзу провели в останню путь у його рідному селі Нижня Яблунька Турківського району. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

З Героєм України попрощались рідні, знайомі та побратими. У нього залишилася дружина і донька.

Два дні Турківщина проведе у скорботі у зв’язку із смертю військовослужбовця-контрактника військової частини А0807 молодшого сержанта Гунзи Василя Володимировича. Дні жалоби оголошено 22-23 серпня.

Василь Гунза, 1985 року народження, був військовослужбовцем-контрактником військової частини А0807 м. Самбір. Помер боєць вночі, 20 серпня, у Київському госпіталі.

Як повідомляв Львівський портал, 20 серпня в київському госпіталі помер український військовослужбовець-контрактник Гунза Василь Володимирович.