ОСТАННІ НОВИНИ

Затримали зловмисників, які посеред ночі проникли у кафе на Городоцькій і «хазяйнували» там

|

Патрульні затримали двох осіб, які проникли в приміщення кафе. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова.

Сьогодні вночі патрульні отримали виклик на вулицю Городоцьку, де двоє невідомих проникли через вікно в приміщення закладу харчування. Патрульні попрямували на вказану адресу, а коли вже під’їжджали то зв’язалися з заявницею, яка повідомила, що чоловіки вже вийшли з кафе. Жінка описала злочинців та вказала напрямок їх руху.

Інспектори виявили даних осіб неподалік та зупинили їх. Чоловіки розхвилювалися та почали агресивно себе поводити. Один з них почав чинити супротив, а тому осіб затримали та провели поверхневу перевірку в ході якої виявили монтажний лом, ніж, а також речі, як ймовірно були викрадені з кафе (тютюнові вироби, крупи, алкоголь, запальнички).

Патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Також на місце події підійшла заявниця та підтвердила, що саме ці чоловіки проникли в заклад. Справу розглядають слідчі.

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Мамографічне обстеження стало доступнішим для львів’янок
Львівський портал
Мамографічне обстеження стало доступнішим для львів’янок

У Львові з’явилось ще більше скринінгових центрів для діагностики раку молочної залози. Сьогодні львів’янки можуть пройт...

Вінні Пуху і не снилось. На Львівщині відкривають курорт для врятованих з «концтаборів» бурих ведмедів
Катерина РОДАК, Львівський портал
Вінні Пуху і не снилось. На Львівщині відкривають курорт для врятованих з «концтаборів» бурих ведмедів

З вересня цього року в 15 кілометрах від Львова у Яворівському районі для туристів відкриють ведмежий притулок «Домажир»...

Примусове жебрацтво: потурати, прогнати чи спробувати зупинити дитячу експлуатацію?
Соломія ГРИГОР'ЄВА, Львівський портал
Примусове жебрацтво: потурати, прогнати чи спробувати зупинити дитячу експлуатацію?

Примусове жебрацтво – одна з найгірших форм дитячої праці та вид експлуатації дітей, які постраждали від торгівлі людьми...

Королі і блазні Львівської галереї мистецтв. Початок падіння легендарного «Музею музеїв»?
Соломія ГОЛОВІНА, Львівський портал
Королі і блазні Львівської галереї мистецтв. Початок падіння легендарного «Музею музеїв»?

Львівську національну галерею мистецтв не дарма охрестили «Музеєм музеїв»: сюди входить 17 відділів, які налічують понад...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів