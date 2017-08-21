Затримали зловмисників, які посеред ночі проникли у кафе на Городоцькій і «хазяйнували» там

Патрульні затримали двох осіб, які проникли в приміщення кафе. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова.

Сьогодні вночі патрульні отримали виклик на вулицю Городоцьку, де двоє невідомих проникли через вікно в приміщення закладу харчування. Патрульні попрямували на вказану адресу, а коли вже під’їжджали то зв’язалися з заявницею, яка повідомила, що чоловіки вже вийшли з кафе. Жінка описала злочинців та вказала напрямок їх руху.

Інспектори виявили даних осіб неподалік та зупинили їх. Чоловіки розхвилювалися та почали агресивно себе поводити. Один з них почав чинити супротив, а тому осіб затримали та провели поверхневу перевірку в ході якої виявили монтажний лом, ніж, а також речі, як ймовірно були викрадені з кафе (тютюнові вироби, крупи, алкоголь, запальнички).

Патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Також на місце події підійшла заявниця та підтвердила, що саме ці чоловіки проникли в заклад. Справу розглядають слідчі.