У Львівській області спостерігається ріст захворюваності на кашлюк

На Львівщині спостерігається ріст захворюваності на кашлюк. Про це повідомляє Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України, передає Львівський портал.

«Впродовж 2017 року епідемічна ситуація із захворюваності на кашлюк залишається нестійкою з тенденцією до подальшого зростання, а саме за 7 місяців року захворіло 166 осіб. Спостерігається ріст захворюваності на 20% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року», – йдеться у повыдомленні.

Також зазначається, що захворюваність серед дитячого населення становить 96,4%. Найвища захворюваність серед дітей до 1 року – 42,5%, у віці 1-4р. – 38,1%. Частка не щеплених проти кашлюка дітей від усіх захворілих 92,5%.

У Львівській області зареєстровано летальний випадок від цієї інфекції у дитини віком 2 місяці, в якої планові профілактичні щеплення ще не проводились. Зараження відбулося при тісному контакті у сім`ї з дітьми, які були хворі, кашляли, однак батьки за медичною допомогою не звертались.

Як передається кашлюк?

Збудник поширюється повітряно-крапельним шляхом. Чинники передачі – краплі слизу, що виділяються хворим під час дихання, гучної розмови, крику, плачу, чхання, кашлю тощо і поширюються на відстань 1-2 м. Вхідні ворота збудника – верхні дихальні шляхи. Імовірність зараження при контакті з хворим є дуже високою — становить до 90 %.

Сприйнятливість до кашлюку загальна і висока. Після хвороби в клінічно вираженій формі розвивається стійкий тривалий імунітет, але з часом можливі повторні випадки захворювання. Вроджений імунітет, зумовлений материнськими антитілами, не розвивається. Конкретної сезонності захворюваності на кашлюк не існує з причини сталої циркуляції в середовищі збудника протягом року. Ризик захворюваності знижується в разі достатньої напруженості організму за рахунок формування поствакцинального імунітету.

У чому полягає підступність інфекції? Звичайні напади спазматичного кашлю у дитини починаються лише з третього тижня хвороби, а до їх появи відрізнити кашлюк від інших респіраторних інфекцій складно. Період до появи звичайних кашлюкових нападів кашлю протікає без температури і без погіршення загального стану, симптомами нежиттю і покашлюванням. Цей період складає біля 14 днів і батьки водять таку дитину в дитячі установи. І дитина може заразити цілий колектив. Оскільки до появи характерного кашлю відрізнити кашлюк від інших інфекцій можливо тільки за допомогою лабораторних досліджень, то хвороба найчастіше протягом перших одного-двох тижнів залишається не розпізнаною. Результат: хворі встигають заразити практично всіх зі свого оточення.

Як проявляється кашлюк?

Основні прояви кашлюку це кашель і підвищення температури тіла. На початку хвороби кашель сухий, потім через 7-14 днів симптоми посилюються: проявляється спазматичний кашель, напади частішають. У деяких випадках спазми навіть можуть викликати блювоту.

Можливі легкі, атипові (абортивна і стерта), безсимптомні форми хвороби. У дорослих у 50-60% випадків кашлюк є безсимптомним.

Чим небезпечний кашлюк?

Небезпека кашлюку полягає в сильних нападах кашлю, які можуть привести до затримки дихання і впливають на серцево-судинну систему. У дітей до року особливо небезпечний, через часті напади кашлю малюкові важко дихати, він може посиніти або почервоніти від нестачі кисню. Через те дуже важливо своєчасно звернутися до лікаря.

Найбільш частим ускладненням є пневмонія, зумовлена кашлюковою паличкою або вторинною бактеріальною інфекцією. З інших ускладнень спостерігається гострий ларингіт із стенозом гортані, бронхіоліти, носові кровотечі, зупинка дихання, пупкова або пахова грижа. Може також виникнути енцефалопатія, яка внаслідок виникнення судом призводить до смерті або залишити після себе стійкі пошкодження: глухоту або епілептичні напади. Летальність – до 3% (найвища серед дітей до 2 міс. життя).