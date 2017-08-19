ОСТАННІ НОВИНИ

«Якщо за кермом автомобіля був Димінський, то він піде під суд», - Геращенко

|

Радник глави МВС Антон Геращенко прокоментував смертельну ДТП біля Львова за участі автомобіля Петра Димінського. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає Львівський портал.

За його словами, поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смертельної ДТП. Водію, який вчинив ДТП, загрожує від 5 до 10 років позбавлення свободи.

«Відповідати за скоєне буде той, хто сидів за кермом. А не фунт і не стрілочник. Це принципова позиція Міністра МВС Арсена Авакова, Глави Нацполіції Сергія Князєва і моя. Якщо слідство встановить що за кермом Mercedes був президент ФК «Карпати» та співвласник телеканалу «Zik» Петро Димінський, то саме Димінський піде під суд. Буду детально інформувати суспільство про хід розслідування цієї трагедії. Ця трагедія стане лакмусовим папірцем, який покаже, що Революція Гідності була не марна», – написав Антон Геращенко.

Нагадаємо, Львівський портал повідомляв, що автомобіль Димінського потрапив у смертельну ДТП біля Львова. Згодом з’явилися деталі аварії. Пізніше родичі загиблої та поліцейські повідомили, що шукають очевидців моторошної аварії.

Фото: Новое Время

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Мамографічне обстеження стало доступнішим для львів’янок
Львівський портал
Мамографічне обстеження стало доступнішим для львів’янок

У Львові з’явилось ще більше скринінгових центрів для діагностики раку молочної залози. Сьогодні львів’янки можуть пройт...

Вінні Пуху і не снилось. На Львівщині відкривають курорт для врятованих з «концтаборів» бурих ведмедів
Катерина РОДАК, Львівський портал
Вінні Пуху і не снилось. На Львівщині відкривають курорт для врятованих з «концтаборів» бурих ведмедів

З вересня цього року в 15 кілометрах від Львова у Яворівському районі для туристів відкриють ведмежий притулок «Домажир»...

Примусове жебрацтво: потурати, прогнати чи спробувати зупинити дитячу експлуатацію?
Соломія ГРИГОР'ЄВА, Львівський портал
Примусове жебрацтво: потурати, прогнати чи спробувати зупинити дитячу експлуатацію?

Примусове жебрацтво – одна з найгірших форм дитячої праці та вид експлуатації дітей, які постраждали від торгівлі людьми...

Королі і блазні Львівської галереї мистецтв. Початок падіння легендарного «Музею музеїв»?
Соломія ГОЛОВІНА, Львівський портал
Королі і блазні Львівської галереї мистецтв. Початок падіння легендарного «Музею музеїв»?

Львівську національну галерею мистецтв не дарма охрестили «Музеєм музеїв»: сюди входить 17 відділів, які налічують понад...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів