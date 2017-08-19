«Якщо за кермом автомобіля був Димінський, то він піде під суд», - Геращенко

Радник глави МВС Антон Геращенко прокоментував смертельну ДТП біля Львова за участі автомобіля Петра Димінського. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає Львівський портал.

За його словами, поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смертельної ДТП. Водію, який вчинив ДТП, загрожує від 5 до 10 років позбавлення свободи.

«Відповідати за скоєне буде той, хто сидів за кермом. А не фунт і не стрілочник. Це принципова позиція Міністра МВС Арсена Авакова, Глави Нацполіції Сергія Князєва і моя. Якщо слідство встановить що за кермом Mercedes був президент ФК «Карпати» та співвласник телеканалу «Zik» Петро Димінський, то саме Димінський піде під суд. Буду детально інформувати суспільство про хід розслідування цієї трагедії. Ця трагедія стане лакмусовим папірцем, який покаже, що Революція Гідності була не марна», – написав Антон Геращенко.

Нагадаємо, Львівський портал повідомляв, що автомобіль Димінського потрапив у смертельну ДТП біля Львова. Згодом з’явилися деталі аварії. Пізніше родичі загиблої та поліцейські повідомили, що шукають очевидців моторошної аварії.

Фото: Новое Время