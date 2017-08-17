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Патрульні організовують велоквест для львів’ян

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23 серпня стартує велоквест «Night Patrol» із нагоди другої річниці з дня запуску патрульної поліції Львова. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції міста.

«Ви любите свій двоколісний? І маєте однодумців? Тоді Вам до нас! Відсвяткуйте наш день народження з нами! Долучайтеся до Львів Велоквесту “Night Patrol” організаторами якого є Патрульна поліції Львова та Львівська Асоціація Велосипедистів. Створіть свою команду, зареєструйте за посиланням  до 22 серпня 2017 року 12 години дня. Подальші правила Вам розкажуть патрульні за телефоном вказаним в анкеті», – мовиться у повідомленні.

Сам велоквест стартує 23 серпня о 22.00 годині з площі Ринок, 1.

«Підказка – усі завдання стосуватимуться патрульної поліції! Вимоги та умови до учасників: знання ПДР та їх дотримання, відповідне екіпірування (шолом), справний технічний стан велосипеду та активне світло, вік – від 18 років. Чисельність – 3-5 людей в команді. На Вас чекають незабутні враження, цікаві завдання!», – наголошують у патрульній поліції.

 

 

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