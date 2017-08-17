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Доба у зоні АТО: один український військовий загинув, ще четверо дістали поранення і травми

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За минулу добу внаслідок бойових дій один український військовослужбовець загинув, ще четверо дістали поранення і травми. Про це Львівському порталу повідомили у інформаційно-аналітичному центрі.

Луганський напрямок

Головною «гарячою точкою» вчора була Новоолександрівка. Окупанти активно порушували режим тиші у темну пору доби та під час сутінків. При цьому ворог застосовував, як легке, так і важке озброєння.

Також по одному ворожому обстрілу вчора сталося у Станиці Луганській, Кримському та Новозванівці.

Всього за минулу добу на Луганському напрямку сталося сім ворожих обстрілів, зокрема один – з міномета; у п’яти випадках українські війська відкривали вогонь у відповідь.

Донецький напрямок

Бойові дії тривають по всьому фронту, але близько половини ворожих обстрілів припадає на Авдіївку. Противник вів вогонь одразу з трьох напрямків, активно застосовував міномети та бронетехніку. Особливо запекле протистояння почалося після 16 години, що тривало до пізнього вечора. Також неспокійно вчора було на світлодарській дузі, по всьому горлівському периметру, позиції «Шахта Бутовка», Невельському. У Зайцевому зафіксовано влучання ворожих куль та осколків у житловий район.

Всього за минулу добу на Донецькому напрямку стався 21 ворожий обстріл, зокрема шість мінометних. По наших позиціях було випущено 30 мін. Майже на кожен агресивний жест окупантів українські війська відповідали стрільбою.

Маріупольський напрямок

Окупанти активізувалися одразу в двох місцях. Противник повернувся до тактики активного застосування важкого озброєння. У Старогнатівці пізно ввечері відбувся комплексний 50-хвилинний ворожий обстріл, під час якого бойовики одночасно застосовували міномети, танк і 152-мм гармати. При цьому з вищезгаданого озброєння було випущено понад 40 боєприпасів.

У Водяному вранці українські позиції були обстріляні одразу з двох різних майданчиків. При цьому противник застосовував 122-мм гармати і реактивні установки «Град-П». У Павлополі та Чермалику серед дня відбулися мінометні обстріли. Ще один обстріл стався в Мар’їнці.

Всього вчора на Маріупольському напрямку сталося сім ворожих обстрілів, зокрема п’ять – з важкого озброєння.

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