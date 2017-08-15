Львів'ян запрошують поринути у бурхливі ритми фольклорного фестивалю «Етновир»

24-27 серпня у Львові проходитиме щорічний міжнародний фестиваль фольклору «Етновир», який дасть старт святкуванню Дня Незалежності в місті. Найвідоміші та найколоритніші колективи з таких країн, як Македонія, Туреччина, Естонія, Індія, Польща та Україна представлятимуть свою етнічну культуру на трьох локаціях міста. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Цього року колективи виступатимуть на площі Музейній, площі Ринок та у ТРЦ Victoria Gardens.

24 серпня відбудеться офіційний старт фестивалю. У ТРЦ Victoria Gardens (вул. Кульпарківська, 226а) о 16.00 виступатимуть колективи з Польщі, Македонії та України, а вже о 18.30 на площі Ринок пройде святковий парад учасників Фестивалю та відбудеться офіційна церемонія відкриття.

25 серпня о 17.00 колектив з Естонії виступатиме у ТРЦ Victoria Gardens, а о 19.00 учасники-колективи країн Туреччини, Польщі, Македонії та України виступатимуть на площі Ринок. На площі Музейній колективи презентують унікальну програму «Етно-Моцарт» в рамках міжнародного фестивалю класичної музики LvivMozArt, який проходитиме у Львові 18-25 серпня (www.mozart.lviv.ua). А також відбудуться батли оркестрів колективів та традиційний вечір дружби – вечір єднання та взаєморозуміння.

26 серпня колективи народів світу знову вражатимуть виступами відвідувачів у ТРЦ Victoria Gardens та на площі Ринок. На площі Музейній в рамках Фестивалю буде представлено програму «Етнофешн» – цікавий формат фестивалю, який здобув своїх прихильників минулого року. Протягом програми відбудеться показ мод у етностилі від учасників фестивалю.

27 серпня до уваги відвідувачів святковий завершальний концерт колективів- учасників Фестивалю у ТРЦ Victoria Gardens.

Фестиваль «Етновир» відбувається під егідою Міжнародної Ради Організацій Фестивалів Фольклору і Традиційних Мистецтв (CIOFF®) при ЮНЕСКО та Міжнародної Організації Народної Творчості (IOV).

Фото: etnovyr.org.uа