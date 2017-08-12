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Як львівські патрульні рятували велосипедиста, який знепритомнів через спеку

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Патрульні надали домедичну допомогу велосипедисту, який на вулиці Стуса у Львові втратив свідомість через спеку. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова.

Сьогодні близько 11 години патрульні їхали вулицею Стуса та помітили, що хтось лежить на бордюрі. Інспектори зупинилися та побачили чоловіка: він лежав без свідомості, а поряд був велосипед. Патрульні привели особу до тями та надали домедичну допомогу, адже в нього були порізи на обличчі. Чоловік розказав офіцерам, що коли він їхав на велосипеді у нього запаморочилося у голові, не впорався з керуванням та здійснив зіткнення зі стіною. Після цього він втратив свідомість. Патрульні викликали бригаду швидкої медичної допомоги, яка госпіталізувала 17-річного велосипедиста.

«Шановні велосипедисти, у зв’язку з високою температурою повітря на вулиці рекомендуємо подбати про свою безпеку. Пам’ятайте про головний убір, беріть з собою достатню кількість води та не здійснюйте керування в період найбільшої спеки», – наголошують у патрульній поліції.

 

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