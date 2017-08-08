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У «Сколівських Бескидах» створять рекреаційну зону

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На території «Сколівських Бескид» облаштовують рекреаційні зони. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

У Національному природному парку «Сколівські бескиди» розпочали комплекс природоохоронних заходів, які фінансуються з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища у 2017 році. В межах заходів облаштовують рекреаційні зони – «Водоспад на р. Кам’янка», урочище «Колодка», а також проведуть поточний ремонт еколого-просвітницьких центрів у Бутивлянському та Крушельницькому лісництвах.

Як зазначили в департаменті екології та природних ресурсів Львівської ОДА метою проекту із облаштування рекреаційної зони «Водоспад на р. Кам’янка» є:

  • поновлення існуючих та створення нових місць тимчасового відпочинку;
  • зменшення рівня забруднення та покращення екологічного стану території;
  • забезпечення відвідувачів наглядної інформацією завдяки встановлення інформаційно-охоронних, межево-охоронних та заборонних знаків, інформаційних стендів;

«В процесі реалізації заходу з облаштування рекреаційної зони в урочищі «Колодка» буде зменшено негативний вплив від неконтрольованого відвідування території парку та її засмічення, організовано потік відпочиваючих виключно в облаштованих та відведених для цього місцях, що відповідатиме режиму території та не завдаватиме шкоди природним комплексам та об’єктам ПЗФ, підвищено рівень інформативності, обізнаності, екологічного мислення і культури відвідувачів щодо правил поведінки в лісі, місць можливого відпочинку та його умов», – розповів директор департаменту Руслан Гречаник.

Поточний ремонт еколого-просвітницьких центрів у Бутивлянському та Крушельницькому лісництвах Національного природного парку «Сколівські Бескиди» дозволить забезпечити безперебійне функціонування центрів на базі лісництв, в також зберегти приміщення та створити комфортні умови перебування відвідувачів.

Загальна вартість проектів – 620 тис. грн.

Фото: ЛОДА

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