Нині в Україні розпочався позачерговий призов до армії

В Україні восьмого серпня розпочався позачерговий призов до армії. За наказом президента Петра Порошенка до 31 серпня молодих людей призовного віку (від 20 до 27 років) будуть забирати на службу. Про це повідомляє «Сегодня».

Після цього призовну кампанію призупинять і відновлять тільки в жовтні. Як відзначили в Генштабі, такий призов проводять у зв’язку з недобором у Національну гвардію під час травневого призову.

В Україні на строкову службу в армію призивають двічі на рік: навесні та восени. Всього під призов цього року повинні були потрапити близько 30 тисяч осіб. Більше 14 тисяч осіб призвали в травні-червні і приблизно стільки ж призовуть у жовтні-листопаді. Однак, за наказом глави держави призов проведуть чотири замість двох разів. Так, у травні паралельно провели призов офіцерів запасу, а в серпні проводять додатковий набір у Національну гвардію.

У цьому місяці по всій країні повістку будуть розсилати українцям віком від 20 до 27 років. З них відберуть приблизно 1000 бійців, яких відправлять на службу в Національну гвардію. Як відзначають в Генеральному штабі, повноцінним призовом “серпневу кампанію” назвати не можна – її проводять у зв’язку з реформою і для доукомплектації Нацгвардії.

У цьому місяці з кожної області заберуть в армію від 50 до 100 осіб. Наприклад, у Львівській області призвуть 53 бійців, а в Дніпропетровській – 95 осіб.

“Це звичайно не повноцінний призов. Був недобір і президент України прийняв рішення про додатковий призов. Проходить він у нормальному режимі. Нічого надприродного в цьому немає. Є навіть добровольці, які самі без повісток приходять і кажуть: ось мені скоро виповниться 18 або 20 років (з 18 можна за бажанням зараз служити) і я хочу служити Батьківщині “, – розповідають в одному з військкоматів Запорізької області.

Додамо, що відправляти в зону бойових дій призовників не будуть.

Фото: khustnews.in.ua