Які фестивалі на Львівщині можна відвідати цими вихідними?

Цими вихідними на Львівщині відбудуться три наймаштабніші фестивалі: Всесвітні Бойківські Фестини, Золочівські фестини «Наші» та фестиваль середньовічної культури «Ту Стань!» Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Як повідомили у департаменті з питань культури, національностей та релігій Львівської облдержадмінстрації, упродовж 2-6 серпня у с. Явора відбудуться Шості Всесвітні Бойківські Фестини – фестиваль, на який з’їжджаються представники усіх народностей світу. На святі представлять локацію з автентичною бойківською кухнею, організують туристичні походи, концерти, турніри з шашок та шахів, міжнародні конференції, конкурси, спортивні змагання, вистави, змагання силачів, творчі зустрічі та багато іншого.

Упродовж 4-6 серпня у селі Урич Сколівського району відбудеться фестиваль української середньовічної культури «ТуСтань!». У програмі – лицарські поєдинки, стрільба з луків та арбалетів, театральні та літературні заходи, виступи вуличних музик, вогняне та лазерне дійство, ремісничі майстер-класи та середньовічний ярмарок.

4-6 серпня у с. Підлисся Золочівського району відбудеться Золочівські Фестини «Наші», які завершаться на Білій горі у с. Підлисся літературно-мистецьким святом «Світло Маркіяна». У програмі окрім виступів народних колективів, також розробили туристичні маршрути у с. Підлисся до музею-садиби М.Шашкевича та у с. Гавареччина (виробництво кераміки, музей-криївка вояків УПА тощо).

Фото: ЛОДА