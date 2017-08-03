У Синютки відповіли Садовому щодо тарифу на ТПВ: «Львівська ОДА тут «не Баба-Яга»

Заступниця голови Львівської ОДА Ірина Гримак прокоментувала ситуацію з приводу ініційованого підняття тарифів на вивезення ТПВ у Львові. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

«Повноцінно передати систему управління з ТПВ у місті Львові ще досі не спромоглися. Зараз пожинаємо наслідки «половинчастої» ухвали. Дуже дивно чути заяви про те, що ініціатором підвищення тарифів стала адміністрація. Але Львівська ОДА тут «не Баба-Яга». Міська влада не може пережити, що люди побачили їх безгосподарність, саме тому шукає будь-який привід, щоб перекинути відповідальність на когось іншого», – зазначила вона.

Водночас Ірина Гримак наголосила, що питання про підняття тарифу на вивіз сміття у місті Львові перевізники ТПВ піднімали ще у травні, мотивуючи це роботою у збиток.

«Тому підняття оплати – це незворотній процес, однак його затягнули. Безпомічна міська влада затягувала з прийняттям рішень і загнала ситуацію в глухий кут, щоб, не дай Бог, не зашкодити своїм політичним прожектам. А тепер, після часткової передачі управління львівським сміттям роблять крайніми нас. Дуже прикро. Але попри все, ми працюємо.

Результат чисті контейнерні майданчики та відродження системи сортування», – зауважила заступник.

Як повідомляв Львівський портал, найближчим часом виконавчий комітет ЛМР має розглянути рішення про підняття тарифу на вивезення сміття у два рази.

Водночас у Садового «вмили руки» від підняття сміттєвих тарифів і «перевели стрілки» на Синютку, зазначивши, що тепер тарифи на вивезення ТПВ у місті погоджує Львівська обласна адміністрація.»