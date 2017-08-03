ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові 35-річний чоловік погрожував водієві автобуса пістолетом

|

У Львові чоловік погрожував пістолетом водію автобуса. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

В Шевченківський відділ поліції 2 серпня звернувся 35-річний водій автотранспортного підприємства, житель Жовківського району. Як повідомив заявник, на зупинці громадського транспорту по вулиці Шевченка у Львові між ним та невідомим чоловіком виник конфлікт. Під час нього незнайомець дістав пістолет та почав ним погрожувати. Внаслідок інциденту був зірваний автобусний рейс за маршрутом Львів-Оселя.

Правоохоронці встановили, що до вчинення протиправних дій причетний 35-річний житель Турківського району. Предмет, зовні схожий на пістолет Макарова, у нього вилучений та скерований на експертизу.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (хуліганство). Вчинення цього злочину карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

Проводиться досудове розслідування.

Фото: Варта 1

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Несподіванка на 15 гектарів. Скандальна земля, що пересварила АТОвців у Львові, виявилась лісом
Катерина РОДАК, Львівський портал
Несподіванка на 15 гектарів. Скандальна земля, що пересварила АТОвців у Львові, виявилась лісом

Скандал довкола 15 гектарів землі колишньої військової частини №230, що голова Львівської ОДА Олег Синютка виділив під д...

Коефіцієнт Дубневичів
Юрій НІКОЛОВ
Коефіцієнт Дубневичів

Силовики нарешті дізнались, що нардепи від БПП заробляють не лише на бюджеті, а й на пасажирській безпеці… На цій...

Життя після війни: як учаснику АТО знайти роботу
Вероніка РОЙ, Львівський портал
Життя після війни: як учаснику АТО знайти роботу

Повернувшись з війни, бійці якомога швидше намагаються адаптуватися до буденного та мирного життя. Найкращим і найефекти...

З турботою про українців
Микола ПРОНІН для Львівського порталу
З турботою про українців

Як насправді слід інтерпретувати модний термін «соціальна відповідальність»… Чи не звертали ви увагу на те, що у ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів