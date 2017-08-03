У ЛОДА кажуть, що на Львівщині контрольована ситуація із африканською чумою свиней

На Львівщині ситуація із африканською чумою свиней в області контрольована. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Питання недопущення збудника чуми на територію області перебуває під постійною увагою спеціалістів управління безпечності харчових продуктів та ветеринарії Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області.

З метою моніторингу проводять дослідження та відбір патматеріалу від диких кабанів та домашніх свиней. З початку року досліджено 376 проб патматеріалу від диких кабанів та домашніх свиней на наявність африканської чуми. Результати усіх досліджень негативні.

Спільно з райдержадміністраціями компетентні фахівці вживають заходів для створення матеріального резерву засобів дезінфекції, КУНГів, дезустановок, пального, спецодягу інших матеріалів та заходів необхідних для проведення термінових робіт з ліквідації осередків інфекції та запобігання їх поширенню.

Окрім того, вживають заходів із запобігання торгівлі сировиною та харчовими продуктами тваринного походження на стихійних ринках.

Довідково:

Станом на початок липня в області працює 82 підприємства, з них 68 утримують від 50 і більше голів свиней. Всього сільськогосподарськими підприємствами утримується більше 236 тис. голів свиней. В індивідуальному секторі утримується 180 тис. голів свиней.

Фото: ЛОДА