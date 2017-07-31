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Забудовнику відмовили у будівництві багатоповерхівки на Пасічній через підозру фальсифікації документів

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Виконавчий комітет Львівської міської ради відмовив ТзОВ «Будівельний альянс-плюс» у наданні містобудівних умов та обмежень на будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими об’єктами громадського обслуговування та вбудовано-прибудованими гаражами на вул. Пасічній. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Члени виконкому одноголосно проголосували за відмову у наданні містобудівних умов на будівництво житлового будинку на 9-10 поверхів.

«ТзОВ  «Будівельний альянс-плюс» звернувся по видачу містобудівних умов та обмежень. Згідно із правил, які нам диктує закон «Про регулювання містобудівної діяльності» у них виглядає все таким чином, що підстави для видачі є, а під час візування управління земельних ресурсів виявило, що земля набута не зовсім зрозумілим шляхом рішенням суду. Тому і з’явилися зауваження», – розповів начальник управління архітектури та урбаністики ЛМР Юліан Чаплінський.

Як своєю чергою пояснив директор департаменту містобудування Сергій Коровайник, є підозра фальсифікації документів.

«Ми виявили, що перехід права власності на цю ділянку відбувся на підставі рішення суду. Є підстави вважати, що це було зроблено не зовсім правильно і законно. Юридичне управління і правоохоронні органи це питання опрацьовують. Ми вважаємо, що це рішення суду буде касуватись нашим юридичним департаментом. Акту поданого у пакеті документів не було, був витяг про право власності і був поданий договір купівлі-продажу земельної ділянки. Сам заявник цей акт би не мав подавати, бо це був акт попередніх компаній. Ми спробували знайти цей акт. Є посилання в рішенні суду на державний акт під певним номером і певною датою. Відповідно до інформації, яку ми маємо, цей номер – це не номер реєстрації акту, а сам номер банку акту. Номеру реєстрації акту ми не виявили. Є підстави вважати, що такого акту не існує. Є підозра, що може бути фальсифікація документів», – сказав він.

І додав, що станом на сьогоднішній день юридичне управління та правоохоронні органи це питання опрацьовують і будуть прийняті відповідні рішення.

 

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