У Львові залишиться лише один приватний перевізник?

Львівська мерія має намір розірвати укладений кілька місяців тому договір ще з одним приватним перевізником – АТП-14630, яке обслуговує десять міських автобусних маршрутів. Компанія може стати третім перевізником, який протягом останнього місяця втрачає право на роботу на міських маршрутах.

Управління транспорту ЛМР надіслало АТП-14630 лист про розірвання договору, який був укладений в травні 2017 року після конкурсу перевізників. Як розповів ZAXID.NET в.о. начальника управління транспорту ЛМР Ігор Собенко, причиною розірвання договору стало те, до управління постійно надходять скарги на незадовільну роботу маршрутів №26 та 38.

Станом на 31 липня, за даними GPS, за маршрутом №26 (вул. Миколайчука – вул. Антонича) курсують сім автобусів з 15 передбачених умовами конкурсу, а за маршрутом №38 (Університет – Пульмонологічний центр) – два з восьми.

Згідно з умовами договору, він може бути розірваний через два місяці після такого листа. Хто обслуговуватиме десять маршрутів замість АТП-14630, наразі невідомо.

АТП-14630, яке працює на маршрутах №15, 19, 21, 23, 26, 31, 36, 38, 42, 44, вже не перший перевізник, з яким мерія має намір розвівати договір. У середині липня аналогічний лист управління транспорту надіслало компанії «Міра і К», яка також працює на десяти міських автобусних маршрутах. Крім того, 1 липня виконком ЛМР передав маршрути перевізника «Фіакр-Львів», з яким завершився договір, комунальному АТП-1.

У разі розірвання договору з АТП-14630, практично єдиною приватною компанією на ринку автобусних перевезень Львова лишиться «Успіх БМ», договір з якою укладений до жовтня 2017 року. У АТП-14630 залишиться один маршрут №54, договір на який укладений окремо від основного пакету маршрутів перевізника.