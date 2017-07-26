В «Укрзалізниці» обіцяють запустити майже 200 вагонів з кондиціонерами і сучасною «начинкою»

Упродовж 2017 року ПАТ «Укрзалізниця» відновить капітально-відновлювальним ремонтом 153 пасажирські вагони. Про це інформують у прес-службі “Укрзалізниці”.

Більшість вагонів – 91 одиницю – залізничники відремонтують на власних виробничих потужностях, решту – на ремонтних заводах. Про це повідомив під час огляду чергового відремонтованого купейного вагона член правління ПАТ «Укрзалізниця» Сергій Михальчук, який керує пасажирським сектором.

«Вже за кілька днів відновлений вагон буде направлений в Одесу, звідки перевозитиме пасажирів. Переваги вагону очевидні: розетки в кожному купе, сучасне освітлення та вікна, кондиціонер, оновлений дизайн та інше. Причому для всіх вагонів розроблений єдиний стандарт і дизайн. Впевнений, що пасажири отримають задоволення від подорожей у цьому вагоні та високо оцінять якість і комфорт», – розповів Сергій Михальчук.

За словами члена правління, проведення капітально-відновлювальних ремонтів – вимога сьогодення, коли Укрзалізниці необхідно в короткий термін та за фінансових обмежень відновлювати парк пасажирських вагонів: «Вартість проведення КВР одного вагона – 8,5 млн грн. Такий вид ремонту дозволяє подовжити термін експлуатації вагону на 15 років та збільшити міжремонтний пробіг з 300 тис. км до 450 тис. км. Вартість нового вагона майже втричі вища, також вітчизняні вагонобудівні заводи мають певні обмеження в потужостях та не зможуть швидко побудувати велику кількість нових вагонів. Саме тому оновлюємо парк вагонів усіма доступними способами. Маємо амбітні плани в наступні три роки оновлювати КВР не менше 200 вагонів щорічно».

При проведенні капітально-відновлювального ремонту пасажирських вагонів на 94% використовуються комплектуючі вітчизняного виробництва. «Була проведена велика робота, багато зустрічей та переговорів з українськими виробниками, щоб максимально залучити їх при модернізації вагонів. У майбутньому збільшимо кількість вітчизняних комплектуючих до 98 %», – підкреслив Сергій Михальчук.

Нагадаємо, нині інвентарний парк пасажирських вагонів складає понад 4,5 тис. одиниць. З них 57% віком від 28 до 41 року. 21% парку віком від 20 до 28 років. 12% парку мають вік понад 41 рік. Решта вагонів – молодше 20 років. Середній вік вагона – 30,1 року.