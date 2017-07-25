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Рідні та близькі вимагають покарати вбивцю молодої львів'янки

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У Львові рідні та близькі покійної львів’янки Оленки Гето, яку жорстоко убив її колишній хлопець, вимагають справедливого суду і притягнення винного до відповідальності. Відповідний заклик від імені сестри жертви надіслала Львівському порталу спільнота Феміністична Майстерня.

Рідні вимагають справедливого суду над убивцею дівчини…

«Наразі вбивця залишається непокараним і нібито перебуває на лікуванні. Ми вимагаємо належного проведення слідства. У середу 26 липня відбудеться суд у цій справі. Просимо максимального поширення цієї інформації, а також закликаємо прийти на судове засідання, що відбудеться о 08:30 за адресою вул. Генерала Чупринки, 67 (Франківський районний суд міста Львова) і домогтися справедливого покарання для вбивці», – йдеться у заклику спільноти.

Як відомо, нападник після скоєного вистрибнув із вікна сьомого поверху багатоповерхівки та вижив…

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