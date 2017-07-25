Львівщина вшанувала польських та українських полеглих воїнів

Сьогодні, 25 липня, на Львівщині вшанували пам’ять полеглих воїнів під час українсько-польської війни, Першої Світової війни, у боях проти більшовиків та новітніх героїв, загиблих у зоні Антитерористичної операції на Сході України. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛОДА.

Керівництво області – перший заступник голови Львівської ОДА Ростислав Замлинський та представники польської делегації на чолі з першим заступником Міністра культури і національної спадщини Республіки Польща Ярославом Селліном поклали квіти до Польських військових поховань, Меморіалу воїнам Української Галицької Армії та могил загиблих учасників АТО.