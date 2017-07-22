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Польські митники вилучили в українця 100 кілограм бурштину

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Польські митники виявили в автомобілі 25-річного українця на пункті пропуску «Корчова-Краківець» (Львівська область) рекордну партію бурштину з України, пише Укрінформ з посиланням на tvn24.pl.

Майже 100 кг необробленого бурштину на суму близько 166 тис. злотих (понад 44 тис. дол.)  було сховано у переробленій підлозі мікроавтобуса.

«Чоловік визнав, що товар не є його власністю. За нелегальне перевезення товару через кордон він мав отримати 800 злотих (понад 200 дол.). Ринкова вартість виявленого бурштину становить близько 166 тис. Злотих», – повідомила представник Митної служби РП Едита Хабовська.

За її словами, проти водія відкрито кримінальну справу, в рамках якої, окрім бурштину, вилучено й автомобіль, яким він перевозив контрабанду.

За словами Хабовської, якщо б бурштин ввозився легально, то особа мала  заплатити податок на суму 38 тис. злотих. Вилучений бурштин згодом польська держава перепродасть на внутрішньому ринку.

Торік польські митники на польсько-українському кордоні в районі Підкарпатського воєводства вилучили 1,5 тони бурштину.

Фото: Укрінформ

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