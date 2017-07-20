У Львові мало не вчадів молодий чоловік

У квартирі на вулиці Зубрівській отруївся чадним газом 30-річний чоловік. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

Як повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР, 20 липня об 11:50 год. у Львові в квартирі на вул. Зубрівській, 34 (Сихівський район) отруївся чадним газом 30-річний чоловік.

Потерпілого у стані середнього ступеня важкості доставлено до Львівської обласної клінічної лікарні. Вміст карбоксигемоглобіну у крові – 23%, стан потерпілої задовільний. Причини події з’ясовуються.

Додамо, що з початку року у Львові вже обліковано понад 30 випадків отруєння чадним газом.