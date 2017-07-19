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Львівщина приймає автоперегони «Кубок Карпат» та «Кубок Лиманів»

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Вперше за роки Незалежності, 21 – 23 липня, на території Львівщини, об’єднаються дві найвідоміші авторалійні гоночні серії – IV етап Чемпіонату України з міні-ралі «Кубок Лиманів» та ІІ етап Національної серії з авторалі «Кубок Карпат» «Львівський стандарт 2017». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛОДА.

40 екіпажів з Вінницької, Черкаської, Львівської, Дніпровської, Одеської, Харківської, Київської областей здолають дистанцію понад 290 кілометрів.

Як зазначають організатори, з точки зору спортивної складової перегони будуть захоплюючими, адже мають гравійне покриття, а траса прокладена з великим перепадом висот, швидкісними прямими ділянками та живописними лісовими відрізками з вузькими поворотами. Особливу увагу організатори приділили дорожньому покриттю та заходам безпеки.

Урочиста церемонія відкриття змагань відбудеться 22 липня 2017 року на майдані Незалежності в м. Трускавці.

23 липня  учасники перемістяться в с. Уличне Дрогобицького району, звідки почнуть долати свої «бойові» кілометри.

Змагання проводяться Автомобільною федерацією України та Галицьким автомобільним клубом під егідою Міністерства молоді та спорту України за активного сприяння управління фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації, Дрогобицької райдержадміністрацій.

Опис та схему траси змагань можна переглянути тут.

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