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Молоді діячі культури зі Львівщини отримають президентські гранти

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Указом Президента України «Про затвердження Положення про порядок надання грантів Президента України, молодим діячам у галузі театрального, музичного, циркового, образотворчого мистецтва та кінематографії, молодим письменникам, майстрам народного мистецтва для створення і реалізації творчих проектів» на Львівщині призначено гранти Президента України молодим діячам культури. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Зокрема, у галузі театрального мистецтва – Богдану Поліщуку – художникові-постановникові для реалізації творчого проекту «Впольована пристрасть або підслухані пісні княжого саду» на базі Львівського академічного театру естрадних мініатюр «І люди, і ляльки»  (м. Львів) у розмірі 60 тисяч гривень.

У галузі образотворчого мистецтва – Василю Одрехівському – скульпторові для реалізації проекту «Світ на дотик: собору Святого Юра у Львові» на базі Львівського обласного осередку Всеукраїнської громадської організації «Українська спілка інвалідів – УСІ» (м. Львів) у розмірі 75 тисяч гривень.

 

 

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