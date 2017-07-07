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У трьох парках Львова пісок на дитмайданчиках безпечний для малюків

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Пісочниці у львівських  парках визнано безпечними. Про це повідомляє управління екології Львівської міськради.


На звернення управління екології та ландшафтного планування Державною установою «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України» у червні 2017 року проведено моніторингові дослідження проб ґрунту-піску з дитячих майданчиків, розташованих на території парків м.Львова, зокрема у лісопарку «Знесіння» та парках «Стрийський» та «Боднарівка».

За результатами досліджень забруднення ґрунту-піску яйцями гельмінтів та патогенними найпростішими не виявлено.
Дослідженнях по інших парках проводитимуться надалі, результати яких будуть оприлюднені.

Як відомо, пісок в інших парках Львова «кишить» глистами.

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