У трьох парках Львова пісок на дитмайданчиках безпечний для малюків

Пісочниці у львівських парках визнано безпечними. Про це повідомляє управління екології Львівської міськради.



На звернення управління екології та ландшафтного планування Державною установою «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України» у червні 2017 року проведено моніторингові дослідження проб ґрунту-піску з дитячих майданчиків, розташованих на території парків м.Львова, зокрема у лісопарку «Знесіння» та парках «Стрийський» та «Боднарівка».

За результатами досліджень забруднення ґрунту-піску яйцями гельмінтів та патогенними найпростішими не виявлено.

Дослідженнях по інших парках проводитимуться надалі, результати яких будуть оприлюднені.

Як відомо, пісок в інших парках Львова «кишить» глистами.