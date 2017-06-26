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Уляна Супрун запустила флешмоб #мінімум150, що стосується результатів ЗНО майбутніх лікарів

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Міністр охорони здоров’я України Уляна Супрун запустила флешмоб #мінімум150 #вимагаю_якість, що має на мені зробити для майбутніх медиків мінімальний прохідний бал в 150 балів. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, передає кореспондент Львівського порталу.

Міністр пише, що зараз вирішується доля наступного набору студентів у медичні університети.

«Ми переконані, що низький прохідний бал у ВНЗ нівелює саму цінність вищої освіти. Це відкриває дорогу тим, хто не звик докладати зусиль для отримання знань. І ймовірно, що після закінчення навчання вони їх теж не отримають.

Впевнена, що більшість із вас досягли високого рівня знань та отримали диплом завдяки вашому розуму та наполегливості, а не тому, що заплатили за це гроші. Розкажіть про ваш досвід навчання в університеті. Якщо ви складали ЗНО – фотографуйте ваші бали! В Україні багато талановитих людей. Доведіть, що завдяки постійній роботі та мотивації ми разом можемо ставати кращими та будувати кращу державу», – написала Уляна Супрун.

Коментарі

  1. краще хай зроби реформу для вчетелів а не відбирає наш маленький шанс!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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