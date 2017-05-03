ОСТАННІ НОВИНИ

В департаменті паливно-енергетичного комплексу ЛОДА шукають фахівця

|

Департамент паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження Львівської обласної державної адміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантної посади державного службовця. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Зокрема, у департаменті ПЕК шукають провідного спеціаліста відділу вугільної та енергетичної промисловості управління паливно-енергетичного комплексу.

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта ступеня молодшого бакалавра або бакалавра, вільне володіння державною мовою, без досвіду роботи.

Для участі в конкурсі необхідно подати такі документи:

-копію паспорта громадянина України;

-письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

-письмову заяву, в якій кандидат повідомляє, що до нього не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

-копію (копії) документа (документів) про освіту;

-заповнену особову картку встановленого зразка;

-декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік.

Із більш детальною інформацією можна ознайомитись на сайті Національного агентства України з питань державної служби в розділі “Вакансії” (http://nads.gov.ua/page/lvivska-oblast).

Документи необхідно подати за адресою: м. Львів, вул. Винниченка, 18, каб. 413 (а) до 26 травня 2017 року.

Контактний тел: 261-21-91, 2-999-237.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Відпочинок на «ура». 8 локацій на Львівщині, де можна провести незабутній вікенд
Львівський портал
Відпочинок на «ура». 8 локацій на Львівщині, де можна провести незабутній вікенд

З приходом перших справді теплих весняних днів, коли довкола все одягнулося у зелені барви, заквітчалося і природа поста...

Андрій Демчук: «Найбільший успіх у моєму житті – це те, що я народився в Україні»
Вероніка РОЙ, Львівський портал
Андрій Демчук: «Найбільший успіх у моєму житті – це те, що я народився в Україні»

Паралімпійські ігри 2016 у Бразилії пройшли для українців вдало, багато наших спортсменів здобули чимало медалей у скарб...

У чиїх руках еко-майбутнє Львова?
Катерина РОДАК, Львівський портал
У чиїх руках еко-майбутнє Львова?

З розвитком науки та появою масштабних кліматичних та екологічних загроз для планети розвинена частина світу почала все ...

Дивовижна панацея чи примусовий компроміс. Що насправді стоїть за підписанням «сміттєвого» меморандуму?
Катерина РОДАК, Львівський портал
Дивовижна панацея чи примусовий компроміс. Що насправді стоїть за підписанням «сміттєвого» меморандуму?

11 місяців сміття зі Львова їздило всією Україною, його ловили на лісосмугах, на територіях закинутих заводів, біля озер...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів