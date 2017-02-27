Львівський обласний центр МОЗ застерігає: ентеровіруси особливо небезпечні

Ентеровірусна інфекція – група гострих інфекційних захворювань, що спричиняється кишковими вірусами ентеровірусами. Збудники цієї інфекції дуже стійкі, і окрім легкого нездужання, вони можуть вражати центральну нервову систему та інші органи. Про це інформує Львівський міський відділ ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України» і застерігає, що у Львові і в Україні з 2014 року спостерігається підвищення цього захворювання, особливо – серед дітей, передає Львівський портал.

В Україні спостерігається підвищення ентеровірусних інфекцій. У Львові в 2014 році було зареєстровано 169 випадків ентеровірусних захворювань, у 2015 році – 199 випадків, у 2016 році – 286, і з них 78% – діти від 0 до 17 років.

Небезпека ентеровірусної інфекції полягає в тому, що її збудники дуже стійкі: вони можуть виживати в кислому середовищі шлунка, зберігатися у вологому ґрунті, воді протягом тривалого часу. У фекаліях здатні зберігати життєздатність більше 6 місяців та відрізняються стійкістю до заморожування. Вірус швидко гине при кип’ятінні, при впливі дезінфекційних препаратів, ультрафіолетового опромінення.

Ще однією особливістю ентеровірусної інфекції є тривале вірусоносійство після перенесеного захворювання. Після того, як у дитячому колективі перехворіє одна дитина, можуть захворіти і інші при порушенні санітарного стану. Дитина може заразитися повітряно-крапельним шляхом, тобто при кашлі або чханні хворої людини, а також при порушенні правил особистої гігієни, користуванні чужими іграшками, вживанні некип’яченої водопровідної води та немитих фруктів.

Підступність збудників ентеровірусної інфекції у тому, що вони можуть викликати різні форми клінічних проявів: від легкого нездужання, до серйозного ураження центральної нервової системи. Дитина відмовляється від їжі, з’являється слабкість, швидка втомлюваність, сонливість, підвищується температура тіла. Стан з кожною годиною погіршується, з’являються нові симптоми, такі як нудота, блювання, що не приносить полегшення, діарея, висипання на шкірі. Під час ентеровірусної інфекції можуть вражатися головний мозок, шлунок, кишечник, серце, печінка та інші органи.

Щоб уникнути небезпечних для дитячого організму наслідків, необхідне своєчасне і правильне лікування ентеровірусної інфекції у дітей. Для запобігання зараження членів сім’ї, після госпіталізації хворого необхідно в його помешканні провести дезінфекцію.

Якщо хвора дитина або доросла людина лікується амбулаторно, щоб попередити розповсюдження хвороби, необхідно:

– ізолювати хворого в окрему кімнату;

– виділити для хворого індивідуальний посуд;

– членам сім’ї суворо дотримуватись правил особистої гігієни;

– дотримуватись правил видалення та знезараження нечистот з помешкання;

– приміщення часто провітрювати і здійснювати щоденне вологе прибирання із застосуванням дезінфікуючих засобів;

– доцільно проводити дезкамерне знезараження постільних речей після одужання хворого.

Найпростішими заходами профілактики ентеровірусної інфекції є дотримання загальних правил гігієни:

– мити руки після туалету і вуличних прогулянок, а також перед їжею;

– систематично проводити дезінфекцію резервуарів для води;

– не купувати та не вживати в їжу продукти сумнівної якості;

– ретельно мити перед вживанням овочі та фрукти;

– не купатися у відкритих водоймах з невідомим джерелом води, особливо пірнати, уникати попадання води в носоглотку.

Проведення профілактичної дезінфекції приміщень, резервуарів води, камерну дезінфекцію речей на договірних засадах можуть забезпечити фахівці відділення дезінфектології Львівського міського відділу ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України».